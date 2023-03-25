الأرصاد تحذر المواطنين من تخفيف الملابس بعد أمطار رعدية ضربت القاهرة والمحافظات

شهدت سماء القاهرة الكبرى والعديد من المحافظات، حالة برق ورعد، وسقوط أمطار متفاوتة ما بين متوسطة إلى غزيرة، ووصلت إلى رعدية، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة إلى 8 درجات مئوية، وسجلت العظمى بالقاهرة 21 مئوية، محذرة جموع المواطنين من تخفيف الملابس خلال الساعات القليلة القادمة.

أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة الكبري

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أن التقلبات الجوية مستمرة حتى نهاية اليوم السبت الموافق 25 مارس الجاري، متوقعة أن تتجدد الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، لافتة إلى أن هناك انخفاضًا حادًا بدرجات الحرارة، والأمطار ستكون متفاوتة الشدة وتصل إلى رعدية غزيرة بالقاهرة الكبرى والعديد من المحافظات، مع تقدم الوقت وخلال اليوم، تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء.

تحسن حالة الطقس تدريجياً رابع أيام شهر رمضان

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية عبر تلفزيون الوطن، إنّ هناك حالة تحسن كبيرة في الأحوال الجوية ستبدأ من صباح غداً الأحد الموافق 26 مارس الجاري، تزامناً مع رابع أيام شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية حتى الساعات الأخيرة من اليوم السبت، مؤكدة على أنه من المتوقع حدوث سيول بسيناء.