الأرصاد الجوية تعلن موعد تحسن حالة الطقس في مصر

شهدت أنحاء مصر تقلبات جوية خلال الساعات القليلة الماضية، شملت محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة والقناة، وصولا إلى شمال الصعيد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية التي أعلنت موعد تحسن حالة الطقس السيئ في بيان لها.

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية سقوط لأمطار رعدية متفاوتة الشدة بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والمنوفية والإسماعيلية والفيوم وبنى سويف، فضلًا عن نشاط الرياح الثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء، وصولا إلى جنوب الصعيد بمحافظات سوهاج وقنا، ما أدى لإعلان اشتراطات السلامة بكل من المحافظتين.

الأرصاد الجوية تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عقب التقلبات الجوية موعد تحسن حالة الطقس والذى حددته بمساء اليوم الموافق 25 مارس، حيث تنخفض نسبة توقعات سقوط الأمطار ونشاط الرياح، وتبدأ الأجواء بالعودة للطقس المعتدل، مع متابعة الأرصاد الدائمة لتقلبات الطقس والموجات المؤثرة به.

الظواهر الجوية بطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، بجانب موعد تحسن حالة الطقس أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد تضم تذبذب بدرجات الحرارة التي ارتفعت اليوم متخطية ال33 درجة مئوية في 10 مدن مصرية بدرجة الحرارة العظمى، بينما انخفضت حتى 10 درجات مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، فيما تنخفض درجات الحرارة اليوم السبت بكافة الأنحاء لتصل بالمدن الدافئة 30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى.