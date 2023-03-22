بوتين يهدد بريطانيا لعزمها إمداد أوكرانيا بقذائف يورانيوم مستنفد

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بريطانيا بالرد حال تزويدها لندن أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، قائلًا: «علمنا أن المملكة المتحدة لم تعلن تسليم دبابات لأوكرانيا فحسب، بل أيضا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد إذا حصل ذلك، ستكون روسيا مضطرة إلى الرد».

وأضاف بوتين: «يبدو أن الغرب قرر بالفعل مقاتلة روسيا حتى آخر أوكراني، ليس فقط بالأقوال بل بالأفعال أيضًا»، متهمًا الغرب أنّه بدأ يستخدم أسلحة ذات مكوّنات نووية.

مساعدة وزير الدفاع البريطانية صرحت بذلك

وبحسب «سكاي نيوز»، فإن ذلك جاء ردًا على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مساعدة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، والتي ردّت على سؤال مكتوب طرحته عضو في البرلمان البريطاني، أنّ المملكة المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا قذائف تحوي اليورانيوم المستنفد، مؤكدة أنّ هذه الذخائر بغاية الفاعلية لتدمير دبابات ومدرّعات حديثة، موضحة أنّ هذه القذائف معدّة للاستخدام بواسطة دبابات تشالنجر التي تعتزم لندن تزويد كييف بها.

وحذّر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، من أن روسيا لديها الوسائل للرد، قائلًا: «سنرى ما يعتزمون استخدامه، معتبرًا أنه تم اتّخاذ خطوة إضافية في مسار التصعيد».

ذخائر معدّة لاختراق الدروع

وذكرت «سكاي نيوز»، أن القذائف التي تحتوي على اليورانيوم المستنفد هي ذخائر معدّة لاختراق الدروع، وتنطوي على مخاطر تتهدد صحة العسكريين الذين يستخدمونها وأيضا سكان المناطق التي تُقصف بها.

واعتبر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليورانيوم المستنفد بأنّه معدنا ثقيلًا ملوثًا كيميائيًا وإشعاعيًا.