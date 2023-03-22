وزير خارجية أمريكا يحث أعضاء الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة اعتقال بوتين

حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية على الامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتهمت المحكمة بوتين، الأسبوع الماضي، بارتكاب «جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني».

وبموجب مذكرة الاعتقال، ستلتزم الدول الأعضاء في المحكمة، وعددها 123 دولة، بإلقاء القبض على بوتين إذا وطأت قدماه أراضيها ونقله إلى لاهاي لمحاكمته، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي رده على سؤال طرحه السناتور الأمريكي ليندسي جراهام في جلسة استماع بلجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ عما إذا كان سيشجع الحلفاء الأوروبيين على تسليم بوتين، قال بلينكن: «أعتقد أن أي عضو في المحكمة ولديه التزامات يجب أن يفي بالتزاماته».

ورغم أن الولايات المتحدة ليست من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضي، إن بوتين ارتكب بوضوح جرائم حرب، مضيفا أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية مبررة.

ونفت موسكو مرارا الاتهامات الموجهة إلى قواتها بارتكاب أعمال وحشية خلال غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من عام، ووصف الكرملين قرار المحكمة بأنه «باطل ولاغ».

ولا تتمتع روسيا ولا أوكرانيا بعضوية المحكمة الجنائية الدولية لكن كييف منحت المحكمة حق الولاية القضائية لمقاضاة المتورطين في الجرائم المرتكبة على أراضيها.

ولا تمتلك المحكمة قوة شرطية وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ عمليات الاعتقال.