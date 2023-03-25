موعد وآلية صرف معاشات شهر أبريل 2023 وطريقة معرفة قيمة الزيادة الجديدة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، موعد وآلية صرف معاشات شهر أبريل 2023، موضحة أنَّ موعد صرف معاشات شهر ابريل 2023 بالزيادة المعلنة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي 15% بعد أيام تحديدا يوم السبت الأول من أبريل، مشيرة الى أنَّ معاشات شهر ابريل ستكون من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك.

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

وتابعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنَّ المستفاد من صرف معاشات شهر أبريل 11 مليون مواطن، وتقدر القيمة المالية بنحو 11 مليار جنيه عن شهر أبريل ومايو ويونيو، لافتًا إلى أنَّ حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من أبريل وحتى 30 يونيه 2023 هي التي يحق لها الاستفادة من الزيادة اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.

وعن الحد الأدنى للزيادة، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أنَّ الحد الأدنى للزيادة 170 جنيهًا، والحد الأقصى تصل إلى 1563 جنيهًا، مشيرة إلى أنَّه يمكن معرفة قيمة زيادة المعاشات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال ضرب قيمة المعاش في 15%.

معرفة قيمة المعاشات بالرقم القومي

وتابعت الهيئة القومية للتأمينات، أنه يمكن معرفة زيادة قيمة المعاشات بالرقم القومي من خلال الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي بشكل صحيح والضغط على كلمة مرور وسيتمّ ظهور قيمة الزيادة بشكل مباشر.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، أنَّه بعد تحديد موعد صرف معاشات شهر أبريل سيكون متاح الصرف من خلال فروع البنك المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية.