خطوات معرفة قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة قبل أيام من صرفه

خدمات إلكترونية عديدة تتيحها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لأصحاب المعاشات، في إطار التسهيل عليهم، ومنها استعراض تطور زيادة المستحقات، والبيانات الأساسية لملف المعاش، وغيرها من الخدمات الأخرى.

زيادة المعاشات بنسبة 15% وصرفها في شهر أبريل

وخلال هذه الأيام، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15 %، على أن تصرف مع بداية شهر أبريل لجميع المستفيدين من المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون مواطن.

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من هذه زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15%، يقارب 11 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهريًا، وتكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر إبريل ومايو ويونيه.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات استعراض قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

خطوات استعراض قيمة المعاش بعد الزيادة الجديدة

1- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط.

2- اختيار أيقونة «خدمات أصحاب المعاشات».

3- يقوم المستعلم بالضغط على «استعراض تطور زيادة المعاشات».

4- بمجرد الضغط على أيقونة استعراض تطور زيادة المعاشات يطلب من المستعلم الرقم القومي وكلمة المرور.

5- في حالة إذا لم تكن مستخدما يمكنك التسجيل حتى يتم استخدام جميع الخدمات الإلكترونية، ومنها الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023.