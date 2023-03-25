«الأعلى للجامعات» يتابع انتظام الدراسة في التيرم الثاني خلال اجتماعه اليوم

يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور ومشاركة رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الوزارة، اليوم، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري والمقرر عقده بجامعة عين شمس، وذلك من أجل متابعة ومناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة انتظام العمل بمختلف الكليات خلال شهر رمضان 2023 وكذلك تأكّيد الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية و المتعلقة بمواعيد الامتحانات وبداية ونهاية التيرم.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة و الأهلية، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أكّدها المجلس الأعلى للجامعات فيما بتعلق بمواعيد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني، وكذلك مواعيد امتحانات التيرم الثاني والتي من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، والالتزام بالمناهج الدراسية والمقررات التي جرى دراستها من قبل الطلاب خلال التيرم.

امتحانات التيرم

وأكّد الدكتور مصطفى عبدالخالق ريس جامعة سوهاج، أنَّ الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجاري وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات وتأكّيد مواعيد انطلاق امتحانات التيرم الثاني التي من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين والالتزام بكل الضوابط التي أقرّها المجلس في هذا والالتزام بالمقررات الدراسية والمناهج التي درسها الطلاب خلال التيرم.

ومن جهته، أكّد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، الالتزام بمواعيد المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمواعيد بداية ونهاية الفصل الدراسي الثاني وامتحانات التيرم والميدتيرم، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.