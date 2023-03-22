جامعة عين شمس تكرم الطلاب الفائزين في مسابقات الابتكار

كرم الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، أمس الثلاثاء، الطلاب المبتكرين الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى في مسابقات الابتكار في كليات جامعة عين شمس النظرية والعملية، والذين سيتم تأهيلهم لمسابقة «عين شمس تبتكر» في نسختها الجديدة.

«عين شمس تبتكر» مسابقة سنوية تهدف إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة عين شمس من خلال تنافس المشاركين للتوصل إلى فكرة مبتكرة؛ تحل مشكلة قائمة أو تضيف قيمة في تخصصات متنوعة، وخوض تجربة رائعة لفهم أوسع وأعمق لثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

تكريم الفائزين في ماراثون العدو

كما جرى تكريم الطلاب الفائزين فى أول ماراثون للعدو نظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub والذي أقيم على هامش إنطلاق مسابقة جامعة عين شمس تبتكر 2023، كما تم تكريم الطلاب المتطوعين في النشاط الطلابي ASU-iClub الذين ساهموا في إنجاح الفاعليات المختلفة لمركز الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بحضور الدكتور إسلام عدلي المسؤول عن الأنشطة الطلابية بالمركز، ومسئولى وحدات الابتكار بكليات الجامعة.

تحقيق أهداف الجامعة

وقال الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الهدف من بناء مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، فقد قامت رئاسة الجامعة ببناءه كمبنى جذاب له فريق متميز ليمكن الطلاب من تبادل المعلومات والأفكار ويساعدهم علي وضع أفكارهم على بداية الطريق لتحقيقها وكذلك يمكن أبناء الجامعة من الاستعانة بالخبراء فى تنفيذ أحلامهم ومشروعاتهم، كل ذلك فى ظل بيئة آمنة، مما يحقق هدف أساسى من أهداف الجامعة والمتمثل فى خدمة طلابها وتنمية مهاراتهم والاستفادة من أفكارهم وتطبيقها، إلى جانب المساهمة فى دفع عجلة التنمية فى مصر، مشيرا إلي الدور الفعال الذي تلعبه نوادى الإبتكار ASU-iClub في الكليات كأفرع لمركز الابتكار الرئيسي بالجامعة.

وأكد الدكتور عبدالفتاح سعود أن مركز ASU-iHub ينهي الفكر الأحادي والسطحي، ويشجع على الابتكار والتطوير، داعيًا الطلاب إلى العمل دائما كفريق وعدم التشبث بالأفكار الفردية.