فوز جامعة عين شمس في مسابقة صناع التغيير للعام 2023

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فوز فريق نوادي الابتكار بجامعة عين شمس ASU-iHub، وذلك ضمن الفرق الفائزة في مسابقة صناع التغيير للعام 2023 التي تم إطلاقها في شهر فبراير الماضي، والذين اجتازوا التصفيات الأولى والثانية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، والدكتور وئام محمود نائب مدير المركز، والدكتور إسلام عدلي المشرف على النشاط الطلابي ASU-iClub.

جامعة عين شمس

وأصبح الطلاب مؤهلين للحصول على الدعم المالي والتدريب والتوجيه والإرشاد الذي يقدمه لهم الصندوق.

وفاز عدد 6 فرق يمثلون 5 جامعات في مسابقة صناع التغيير، وسوف يتم البدء في صرف الدعم المالي الذي يصل إلى 40 الف جنيه للفرق المؤهلة فور استكمالهم لخطابات الترشح من الجامعات وتوقيع العقود مع الصندوق، كما سيبدأ التدريب المخصص لأعضاء الفرق الطلابية اعتبار من يوم 27 مارس المقبل.

ابتكارات الطلاب

ووجه الصندوق التحية والشكر والتوفيق والنجاح للفرق الفائزة في تطوير أفكارها والوصول بها إلى مستويات متميزة تؤهلها للحصول على الجوائز المالية المقدمة من الصندوق في نهاية المسابقة والتي تبلغ 400 ألف جنيه، والفرق الفائزة هي جامعة عين شمس، جامعة جنوب الوادي، جامعة فاروس بالإسكندرية، جامعة طنطا، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.