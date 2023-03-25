هل المرور يعمل يوم السبت؟ تعرف على المواعيد الكاملة لوحدات التراخيص

يرغب العديد من المواطنين في إنهاء خدماتهم المرورية خلال يوم السبت، نظرًا لأنه يوم عطلة لأغلب الموظفين في القطاعات المختلفة سواء العام أو الخاص، لذا تُجاوب «الوطن» على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين، وهو هل المرور يعمل يوم السبت؟، وتستعرض مواعيد العمل الكاملة خلال باقي أيام الأسبوع.

هل المرور يعمل يوم السبت؟

وحسب الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، فإن كل وحدات التراخيص تعمل يوم السبت بشكل طبيعي مثل باقي أيام الأسبوع، إذ يبدأ العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساء.

مواعيد عمل المرور الرسمية 2023

ولم تعلن الإدارة العامة للمرور عن أي تغيير في مواعيد عمل المرور خلال شهر رمضان الكريم، إذ أن مواعيد العمل الرسمية سواء داخل شهر رمضان أو على مدار العام، بداية من يوم السبت وحتى يوم الخميس، على أن تبدأ وحدات المرور تقديم خدماتها للمواطنين منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

ويستطيع المواطن التعرف على مخالفات المرور عن طريق موقع النيابة العامة على شبكة الإنترنت، والذي يمكن من خلال الاستعلام عن المخالفات في أسهل وأسرع وقت، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.