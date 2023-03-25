ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر كثير من المشاهدين، متابعة الدراما الدينية في رمضان، إذ يبحثون عن ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓي رﻣﺿﺎن 2023 والقنوات الناقلة، إذ يعرض المسلسل الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان خالد النبوي، على عديد من الشاشات، في مواعيد مختلفة.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي

مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، يعرض على ثلاث قنوات، هي: «الحياة» و«DMC» و«CBC»، إلى جانب عرضه عبر منصة «Watch IT» الإلكترونية.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

يعرض مسلسل الإمام الشافعي، في ثلاثة مواعيد مختلفة على مدار اليوم:

- على قناة «الحياة»: 10.45 مساء.

- على قناة «DMC» الساعة 6.30 مساء.

- على «CBC» الساعة 12.15 صباحا.

ﺗردد اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

تردد قناة الحياة:

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة دي أم سي:

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قناة سي بي سي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

مسلسل الإمام الشافعي بطولة خالد النبوي، سيناريو وإشراف علي الكتابة: محمد هشام عبيه، إخراج: الليث حجو، ومن إنتاج: Mediahub سعدي - جوهر.

ويشارك في البطولة، نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية، أبرزهم: أروى جودة، حمزة العيلي، نضال الشافعي، وليد فواز، وإخراج الليث حجو.

ويتناول المسلسل سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته، في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه والحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.