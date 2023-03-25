يبحث الصائمون في جميع المحافظات، بشكل يومي، عن مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023، تزامنا مع ثالث أيام شهر رمضان المبارك، استعدادا لأداء الفروض الخمسة في مواعيدها.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023

وجاءت مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك، كالتالي:

وقت الإمساك: الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:28 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:07 صباحًا.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم السبت في محافظة سوهاج

كما جاءت عدد ساعات الصوم اليوم السبت في محافظة سوهاج 25 -3 -2023 لليوم الثالث في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و59 دقيقة.

تجهيز المساجد والساحات في جميع المدن والقرى

وفي نفس السياق، كانت مدرية أوقاف سوهاج قد أعلنت أنها أنهت جميع استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز المساجد والساحات، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء جميع الصلوات وصلاة التراويح مع صلاة العشاء.

اجتماع مع مديري الإدارات وأئمة المساجد

وعقد الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة سوهاج، باجتماع مع مديري الإدارات وأئمة المساجد في المراكز المراكز للتأكد من استعداد جميع المساجد في جميع القرى بالمركز لاستقبال شهر رمضان الكريم.