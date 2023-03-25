إصابة 11 شخصا بينهم أطفال في حادث سير بمحافظة بني سويف

أصيب 11 شخصا بينهم 3 أطفال، صباح اليوم السبت، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام كوبري عدلي منصور بمدينة بني سويف، ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 5 سيارات تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم حمادة موسى شحاته، 43 سنة، ومحمد فؤاد عثمان، 60 سنة، حنان محمود محمد 42 سنة، شادية ربيع عبد التواب 5 سنوات، وشقيقها «حمادة» 5 سنوات، محمد مصطفى جابر 27 سنة، وشقيقته «ناهد» 32 سنة، فتحية عبود قرني 35 سنة، أحمد ذكي محمد 3 سنوات، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات، وأحمد سيد أحمد 35 سنة، مصابا بكدمات بالصدر، وهبة مصطفى جابر 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.