إصابة 4 بينهم طفلة في حادث مروري بـ«زراعي بني سويف»

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل مع مركبة توك توك بطريق مصر- أسوان الزراعي بالقرب من قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بـ«زراعي بني سويف»

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل ومركبة توك توك ببعضهما بطريق «مصر- أسوان» الزراعي بالقرب من قرية الفنت الشرقية دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي.

تفاصيل حادث تصادم توك توك بسيارة نقل بزراعي بني سويف

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين وهم: تغريد علاء محمد 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض، زهرة مكاوى إبراهيم 8 أعوام، مصابة بسحجات وكدمات، نبيه نادى محمد 20 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، حماده علاء شعبان 15 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى.