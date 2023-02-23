إصابة 4 أشخاص في حادث مروري بصحراوي بني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات بسيطة في حادث سير، وقع صباح اليوم الخميس، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور بحوالي 2 كيلو، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بتصادم سيارتين بصحراوي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي بحري نفق سنور بحوالي 2 كيلو، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتوجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

3 سيارات اسعاف لنقل المصابين

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ3 سيارات لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لإجراء الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «أحمد. ي. خ» 27 سنة، مقيم في مدينة بدر بالقاهرة، «ياسر. د . ع» 45 سنة، مقيم محافظة الإسماعيلية، «اشكو. ك »65 سنة، و «مارشانا. م» 57 سنة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات، وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرير المحضر اللازم.