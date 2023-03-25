تفاصيل شهادات ادخار إسلامية في 3 بنوك.. عائد يصل إلى 11.5%

عدد من البنوك العاملة فى السوق المصري تتيح لعملائها مجموعة متنوعة من الأوعية الادخارية المختلفة، أبرزها الأوعية الادخارية المتعلقة بشهادة الادخار الإسلامية.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير أبرز هذه الشهادات في ثلاثة بنوك تعمل فى السوق المصري، منها بنك قناة السويس، والمصرف المتحد، ومصرف أبو ظبى الإسلامي.

الصك الثلاثي من مصرف أبو ظبى الإسلامي

وفقا لما أعلنه مصرف أبو ظبى الإسلامي، عبر موقعه الرسمي، فإنه يقدم لعملائه الصك الثلاثي بفائدة تصل إلى 9.15% بدوريات صرف متنوعة، لمدة ثلاث سنوات، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

وبحسب البنك، فإنه إذا قام العميل باستثمار 100 ألف جنيه، فإن العائد الشهري سيكون فى حدود 750 جنيها، والعائد السنوي سيكون فى حدود 9050 جنيها، أما في نهاية المدة، وهى ثلاث سنوات سيكون العائد 27150 جنيها.

صكوك الخير من بنك قناة السويس

وأعلن بنك قناة السويس عن صكوك «الخير الإسلامية» لمدة ثلاث سنوات بحد أدنى للشراء 10000 جنيه، وبدورية صرف شهرية 11%، وربع سنوية 11.25%، وسنوية بعائد 11.5%.

وأكد البنك، أن الشهادة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومتاحة للأفراد الطبعيين والشركات وقابلة للاسترداد بعد أول 6 أشهر من الشراء.

صك «كنوز» من المصرف المتحد

وأعلن المصرف المتحد، أن لديه أوعية ادخارية إسلامية، حيث أطلق على هذا الوعاء صك «كنوز»، بفائدة تصل إلى 9.5% سنويا، وتُصرف شهريا، مؤكدا أن الحد الأدنى لشراء الصك 1000 جنيه، ويتيح البنك إمكانية التمويل بضمان الصك بنسبة 90% من قيمته بنفس نوع العملة، ومن الممكن استرداد القيمة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وهو متاح للشركات والأفراد الطبيعيين.