درجات الحرارة اليوم السبت 25 مارس على كل الأنحاء.. القاهرة 21 مئوية

كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 25 مارس الجاري، بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي ضربت البلاد منذ فجر اليوم.

وأوضح الخبراء في بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم العظمى المتوقعة على القاهرة 21 - 13، أكتوبر 22 - 14، بنها 21 - 13، وادي النطرون 21 - 14، كفر الشيخ 21 - 14، المنصورة 20 - 13، الزقازيق 22 - 13، شبين الكوم 21 - 13، طنطا 21 - 13 درجة مئوية.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة على كل من دمياط 22 - 14، بورسعيد 20 - 14، الإسماعيلية 22 - 14، السويس 21 - 13، العريش 21 - 14، رفح 20 - 14، رأس سدر 23 - 13، نخل 24 - 07، كاترين 18 - 09، الطور 24 - 15، طابا 25 - 14، شرم الشيخ 27 - 16، الإسكندرية 20 - 14، العلمين الجديدة 20 - 14، مطروح 18 - 14 درجة.

درجات الحرارة في اسيوط وأسوان

وعن بعض مدن ومناطق الصعيد والجنوب فذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة العظمى على السلوم 19 - 13، سيوة 24 - 13، رأس غارب 23 - 15، الغردقة 28 - 15، سفاجا 26 - 15، مرسى علم 29 - 16، شلاتين 31 - 17، حلايب 29 - 16، أبو رماد 30 - 16، رأس حدربة 31 - 14، الفيوم 22 - 14، بني سويف 22 - 13، المنيا 23 - 10، أسيوط 25 - 12، سوهاج 26 - 13، قنا 28 - 15، الأقصر 29 - 15، أسوان 30 - 16، الوادي الجديد 28 - 13، وأبو سمبل 28 - 14.

موعد تحسن الأحوال الجوية

ومن جهتها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن تحسن الأحوال الجوية يبدأ من غد الأحد، وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة من التقلبات الجوية.