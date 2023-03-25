الأرصاد تكشف عن طقس الساعات المقبلة: استمرار الأمطار والسحب الرعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة لاستمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أمطار تصل لحد السيول على سيناء

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها أنه من المتوقع أن تتجدد الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع تقدم الوقت، وخلال اليوم تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار قد تكون غزيرة على الوجه البحري

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل لـ70% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.