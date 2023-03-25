«الأرصاد»: تجدد سقوط الأمطار على المحافظات وانخفاض درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، استمرار سيطرة السحب الرعدية الممطرة على شرق البلاد، والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، أنه من المتوقع أن يتجدد سقوط الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد، مرورا بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حتى شمال الصعيد.

وأكدت «غانم»، أنه مع تقدم الوقت وخلال اليوم، ستصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء، فيما تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

موعد تحسن الطقس

وفي وقت سابق أمس، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن موعد تحسن الأحوال الجوية يبدأ من غد الأحد، وذلك بعد أن شهدت البلاد موجة من التقلبات الجوية.

وأكدت «غانم» لـ«تلفزيون الوطن»، استمرار التقلبات الجوية وتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية حتى الساعات الأخيرة من اليوم السبت، وأنه مازالت القاهرة الكبرى تحت تأثير العواصف الرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة الآن.

درجات الحرارة اليوم

وجاء في بيان الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت 25 مارس، على هذا النحو:

القاهرة 21 والصغرى 13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 22 - 14

بنها 21 - 13

دمنهور 20 - 13

وادي النطرون 21 - 14

كفر الشيخ 21 - 14

المنصورة 20 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 21 - 13

طنطا 21 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 20 - 14

الإسماعيلية 22 - 14

السويس 21 - 13

- العريش 21 - 14

- رفح 20 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 24 - 07

- كاترين 18 - 09

- الطور 24 - 15

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 24 - 13

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 29 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 31 - 14

- الفيوم 22 - 14

- بني سويف 22 - 13

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 26 - 13

- قنا 28 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 28 - 13

- أبو سمبل 28 - 14.