يبحث عدد كبير من الصائمين عن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهر رمضان الكريم، يكون في الساعة 06:07 مساء، وعدد ساعات الصيام 13 ساعة 59 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان لعام 1444.

صلاة المغرب في سوهاج

ويأتي موعد صلاة المغرب في سوهاج اليوم السبت 25-3-2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

وقت الإمساك: الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:28 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:07 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم السبت في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم اليوم السبت في محافظة سوهاج 25-3-2023 لليوم الثالث في شهر رمضان الكريم 13 ساعة 59 دقيقة.

وفي نفس السياق، كانت أوقاف سوهاج أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم 2023، وتم تجهيز الساحات والمساجد في جميع القرى والمدن في كل أنحاء المراكز بالمحافظة لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة التراويح مع صلاة العشاء.

وكان الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة سوهاج، قد عقد لقاء مع أئمة الأوقاف، ومديري الإدارات بالمراكز للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع القرى بالمركز لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف»، إلى أن شهر رمضان المعظم يحتاج إلى المزيد من الاستمرار في العمل والجهد، في تجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الرحمن في المساجد بالشهر الكريم بوجه لائق لاستقبال المواطنين.