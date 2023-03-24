موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 24 -3 -2023 يبحث عنه الكثيرون في ثاني أيام رمضان بمحافظة سوهاج، قبل ساعات قليلة عن تناول الإفطار الثاني في شهر رمضان المعظم.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الخميس 24 -3 -2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الجمعة 24 -3 -2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الجمعة 24 -3 -2023، ثاني أيام رمضان، سيكون الساعة 06:06 مساء، وعدد ساعات الصيام 13 ساعة و56 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان لعام 1444.

صلاة المغرب في سوهاج

وجاء موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الجمعة 24 -3 -2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

وقت الإمساك: يأتي في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:29 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:06 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:21 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة في محافظة سوهاج 24 -3 -2023 لليوم الثاني في شهر رمضان الكريم: 13 ساعة و37 دقيقة

وفي نفس السياق، كانت أوقاف سوهاج قد أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم 2023، وتم تجهيز الساحات والمساجد، في جميع القرى والمدن في كل أنحاء المراكز بالمحافظة لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة التراويح مع صلاة العشاء.

وكان الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة سوهاج، قد عقد لقاء مع أئمة الأوقاف، ومديري الإدارات بالمراكز للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع القرى بالمركز لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف»، أن شهر رمضان يحتاج إلى المزيد من العمل والجهد، بتجهيز المساجد كافة لاستقبال الشهر الكريم على الوجه اللائق لاستقبال المواطنين.