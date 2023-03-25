طقس الإسكندرية اليوم.. برودة وأمطار رعدية غزيرة بنسبة 70%

يشهد طقس الإسكندرية اليوم انخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة رعدية بنسبة 70%، ضمن ثاني أيام نوة العوة، الأمر الذي تبعه استمرار حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ.

ويأتي ذلك نتيجة تقدم السحب الرعدية الممطرة إلى محافظة الإسكندرية خلال ثاني أيام نوة العوة والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا، مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وغرب الدلتا.

طقس الإسكندرية اليوم

وطبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس الإسكندرية اليوم ثالث أيام شهر رمضان، انخفاض درجات الحرارة لتسجل 18 للدرجة العظمى و14 درجة مئوية للصغرى.

أمطار الإسكندرية اليوم

فيما تشهد محافظة الإسكندرية مساء اليوم سقوط أمطار متوسطة الشدة، وتزيد شدتها مع فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة بدرجة شدة 70%، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من 35 إلى 40 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج يصل إلى 2.25 متر.

طوارئ مع طقس الإسكندرية اليوم

وأعلن اللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد بالشركة، والتي انطلقت منذ أمس الجمعة وتستمر حتى تحسن الجو.