جزار يقتل كلبا في المقطم.. ويعترف: «كان بيدخل المحل كتير»

«كان بيدخل المحل عندي كتير، وكنت عاوز أخلص منه، عشان كدة خلصت عليه بالساطور».. بهذه الكلمات بدأ الجزر المتهم بقتل كلب في منطقة المقطم بالقاهرة، اعترافاته أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه من جانب الأجهزة الأمنية.

وأضاف الجزار المتهم خلال جلسة التحقيق التي أجريت معه: «الكلب ده موجود في الشارع عندنا على طول، وكان بيدخل المحل كتير عشان طبعا إحنا محل جزارة»، موضحاً أنه طرده أكثر من مرة ولكنه كان يأتي كثيرا إلى المحل.

التخلص من الكلب بالساطور

وتابع الجزار المتهم خلال جلسة التحقيق: «الكلب كان بيدخل المحل والزباين بتخاف منه، وكانوا بيمشوا من المحل بسببه، وعشان كدة كنت عاوز أخلص منه خالص، ومحستش بنفسي آخر مرة غير وهو غارق في دمه بعد طعنات كتيرة»، مشيراً إلى أنه لم يجد أمامه في المرة الأخيرة سواء الساطور لإبعاده عن المحل، «مكنتش قاصد أقتله كنت عاوز ابعده بس».

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية أعلنت القبض على الجزار المتهم بقتل كلب في منطقة المقطم بالقاهرة، بعدما انتشر له مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقتل الكلب ويمزق جسده بالساطور.

عقوبة قتل الحيوانات في القانون

وحسب المادة 355 من قانون العقوبات، فإن عقوبة قتل الحيوانات كالتالي: «الحبس مع الشغل على كل من قتل عمداً دون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي، أو أضر به ضرراً كبيراً»، كما أضافت المادة 356 على أن «الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري».