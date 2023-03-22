كلب مسعور يعقر 10 أشخاص فى الصف.. ونقل المصابين إلى المستشفى

أصيب 10 أشخاص بجروح متفرقة في الجسم، بعد أن عقرهم كلب مسعور في الصف، ونقلوا إلى المستشفى لتلاقى العلاج والمصل، وتحرر محضرا بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بعقر كلب مسعور 10 أشخاص في الصف

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، بلاغا من مستشفى أم المصريين، يفيد قيام كلب مسعور بعقر كل من، أيمن ف 8 سنوات ومصاب بعضة في الكتف الأيمن، ومصطفى ف 6 سنوات مصاب بعضة في الكتف والذراع والكوع ، وطه ن 10 سنوات مصاب بعضة في الذراع ، صبحى ح 17 سنة مصاب بعضة بالجانب الأيمن والقدم ، نورا خ 32 سنة مصابة بعضة في اليد اليسرى، رفيدة م 5 سنوات مصابة بعضة في اليدين، سالم ش سنتان مصاب بعضه في القدم، أحمد م 20 سنة مصاب بعضة في الكتف، أحمد ج 23 سنة مصاب بعضه باليد والظهر، جميلة أ 42 سنة مصابة بعضة في الوجه والأنف والقدمين.

نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين العام

ونقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين العام، لتلقي العلاج والمصل، وخرج 9 أشخاص بعد تلقي المصل وتحسن حالتهم، والتخلص من الكلب عن طريق ضربه بشومه على رأسه من قبل بعض الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.