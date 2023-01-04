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عاجل.. «فاكسيرا» تعلن موقف مصر من التطعيمات واللقاحات في عام 2022

كتب:

مريم الخطري
12:35 م | الأربعاء 04 يناير 2023
لقاحات كورونا ــ صورة أرشيفية

لقاحات كورونا ــ صورة أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، إنه خلال العام الماضي تم توفير احتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجباري.

وأضافت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أنه تم توفير احتياجات البلاد من أمصال ضد العقرب والثعبان، وآخرها إنتاج كميات وفيرة من مصل العقرب لمواجهة الأحداث الناتجة عن سيول محافظة أسوان.

إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كوفيد

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من نقل التكنولوجيا «المركزات جاهزة للتعبئة» في 123 يومًا، وإنتاج كمية 50 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كوفيد (فاكسيرا – سينوفاك) حتى تاريخه وتطعيم المواطنين من خلال إنشاء مركز التطعيمات الجديد بمقر الشركة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.