فاكسيرا: لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد متوفر بسعر 190 جنيها

أعلنت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد لموسم شتاء 2022 /2023، داخل المركز الرئيسي للشركة، موضحة أنّ النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي tetravalent إنفلوفاك، من إنتاج شركة أبوت.

لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد

وذكرت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّه جار توزيع كميات من لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد على جميع الفروع طبقا لمقايي سسلسلة النقل المبرد cold chain transportation التي تضمن سلامة اللقاح .

وأوضحت الشركة القابضة فاكسيرا، أنّ سعر الجرعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية الجديد 190 جنيها، إضافة إلى خدمة التطعيم وقيمتها 10 جنيهات.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في تقرير رسمي لها، إمكانية إرضاع الأم لرضيعها حال إصابتها بفيروس كورونا، من خلال ارتداء الكمامات وتعقيم اليدين جيدا قبل ملامسة الطفل.

ضرورة حصول السيدات الحوامل على لقاحات فيروس كورونا

وأشارت وزارة الصحة، إلى ضرورة حصول السيدات الحوامل على لقاحات فيروس كورونا المستجد، مطمئنة السيدات بأنّ جميع اللقاحات فاعلة وآمنة ولا داعٍ للتخوف أو القلق بشأنها.

وتابعت أنّ الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتشابه مع باقي المواطنين، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم، وتكسير في العضلات وإحساس بالتعب والإرهاق، وهي أعراض طبيعية تزول في غضون يومين.