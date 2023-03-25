موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكبير أوي 7.. خلافات مكي ومربوحة

يبحث جمهور الفنان أحمد مكي عن موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكبير أوي 7، والإعادة، لمتابعة الحلقة الثالثة، التي تشهد استمرار الخلافات الزوجية بين الكبير أوي وزوجته مربوحة.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكبير أوي 7

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل الكبير أوي 7، سيكون على قناة «ON» عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وتتناول أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7، الخلافات الزوجية بين الكبير أوي ومربوحة، رغم مرور فترة زواج قصيرة، إلا أن الخلافات بينهما تتصاعد ويقترح عليهما جوني شقيق الكبير، الذهاب لاستشاري علاقات زوجية لحل مشاكلهما.

مسلسل الكبير أوي 7، يشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، حاتم صلاح وعبد الرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.