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مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي الحلقة 3 والقنوات الناقلة

كتب:

ياسمين محمود
09:01 ص | السبت 25 مارس 2023
أحمد مكي

أحمد مكي

بعد تصدر الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7، للفنان أحمد مكي التريند، بدأ الجمهور يبحث عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة لمتابعة الحلقة 3 من المسلسل التي تشهد محاولات لإيجاد حلول لمشاكل الكبير ومربوحة.

مواعید عرض مسلسل الكبير أوي 7

وعقب أذان المغرب مباشرة يعرض مسلسل الكبير أوي 7، يوميا طوال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

ويتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، إذ يجري عرض المسلسل على شبكة قنوات ON حصريًا، وتتم الإعادة على قناة ON DRAMA، وترددها 11861.

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