مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي الحلقة 3 والقنوات الناقلة

بعد تصدر الحلقة الثانية من مسلسل الكبير أوي 7، للفنان أحمد مكي التريند، بدأ الجمهور يبحث عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة لمتابعة الحلقة 3 من المسلسل التي تشهد محاولات لإيجاد حلول لمشاكل الكبير ومربوحة.

مواعید عرض مسلسل الكبير أوي 7

وعقب أذان المغرب مباشرة يعرض مسلسل الكبير أوي 7، يوميا طوال شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

ويتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023، إذ يجري عرض المسلسل على شبكة قنوات ON حصريًا، وتتم الإعادة على قناة ON DRAMA، وترددها 11861.