أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023.. ظهور نور

تشهد الحلقة 3 من مسلسل الكبير أوي 7 والمقرر عرضها اليوم على قناة on ظهورا خاصا للفنانة نور اللبنانية والتي تؤدي دور استشاري علاقات زوجة،والتي تساعد الكبير ومربوحة علي حل مشاكلهم الزوجية.

أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 2 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023

وتأتي أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 3 بطولة أحمد مكي في رمضان 2023،تكملة للحلقة2من المسلسل والتي شهدت صراع بين مربوحة والكبير بعد ان دخل الشك في قلبها تجاهه ليتدخل جوني وينصحهم بالذهاب لاستشاري علاقات زوجيه لمساعدتهم في حل هذه الخلافات الزوجية.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

ويضم مسلسل الكبير أوي 7 عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان أحمد مكي، رحمة أحمد، ومحمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي ويعرض عقب الإفطار مباشرة في تمام 6:15 مساء علي قناة on .