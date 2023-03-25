تعرف على سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم السبت

سجلت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، استقرارا في أسعار عدة أصناف تزامنا مع وفرة في المعرض منها بالأسواق، كما شهد البيض الأبيض حركة تداول واسعة بين المواطنين لليوم الثالث على التوالي.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، شهدت وفرة في المعروض من البيض الأحمر والأبيض والبلدي، وهو الأمر الذي يصب بالنفع على قطاع كبير من للمستهلكين في محافظات الجمهورية.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض 94 جنيها.

- سعر كرتونة البيض الأحمر 104 جنيهات.

- سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم السبت

وأوضح «يحيى»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، شهدت حركة بيع في الأسواق الحرة بشكل كبير، وسط كثافة كبيرة في المنتج من البيض الداجن وتراجع جيد للغاية في سعر كرتونة البيض مقارن بالشهر المنقضي من العام الجاري 2023.