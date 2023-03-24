سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. الأبيض بـ92 جنيها

شهدت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، وفرة في المعروض منها، وذلك مع ثاني أيام شهر رمضان المعظم وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر بربوع محافظات مصر، بينما شهدت كرتونة البيض الأبيض حركة بيع وتداول علي نطاق كبير للغايةاليوم الجمعة.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وكشف الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، شهدت وفرة في المعروض من البيض الداجن، وهو الأمر الذي يعود بالنفع علي قطاع كبير للمستهلكين.

وجاءت سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم كالتالي:

- سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض بـ92 جنيهًا.

- سجلت سعر كرتونة البيض الأحمر بـ103جنيهات.

- كما سجلت سعر كرتونة البيض البلدي بـ118جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الجمعة

وأشار زكريا إلى أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، سجلت حركة بيع للبيض الأحمر والبيض الأبيض، بشكل كبير وتداول ممتاز للغاية، وذلك يرجع لاستقرار الأسعار منذ مطلع الأسبوع الماضي، مشيراً أن سعر كرتونة البيض سوف تشهد مزيدا من التراجع خلال أسابيع.