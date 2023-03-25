دنيا سمير غانم في رمضان 2023.. حملة إعلانية وبطولة مسلسل جت سليمة

ينتظر الجمهور موعد مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023 الذي يعرض بعنوان «جت سليمة» ويحمل توقيع المخرج إسلام خيري، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم: محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر بالإضافة إلى سامي مغاوري.

ومن المقرر أن يبدأ عرض مسلسل دنيا سمير غانم رمضان 2023، في النصف الثاني من موسم الدراما الرمضانية إذ يعرض حصريا على شبكة قنوات «CBC»، الساعة الـ 8:45 مساء بداية من 16 رمضان، ويعاد للمرة الأولى في 2:45 من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في 2:30 ظهرا.

الجمهور يحتفي بظهور دنيا سمير غانم في رمضان 2023: «ذكرتنا بفوازير الزمن الجميل»

ولا تقتصر عودة دنيا سمير غانم في رمضان 2023 على الدراما فقط، بل كانت بطلة حملة إعلانية لإحدى شركات شبكات الهواتف المحمولة واحتفى بها الجمهور .

وتوالت التعليقات على الحملة الإعلانية على «يوتيوب»، والتي تصدرت المركز السادس على قائمة «تريند يوتيوب»، وقالت إحدى المتابعات: «ذكرتنا بفوازير الزمن الجميل.. ما شاء الله حضور وقبول وصوت وموهبة جبارة»، وأضاف آخر: «اختيار دنيا سمير غانم اختيار موفق جدا.. تخطف العين بروحها وأدائها، فنانة متكاملة».