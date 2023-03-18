مايان السيد ضيفة شرف مسلسل دنيا سمير غانم «جت سليمة» في رمضان 2023

تنضم الفنانة مايان السيد، لقائمة ضيوف الشرف في السباق الرمضاني لهذا العام 2023، من خلال ظهورها في عدد من المشاهد في مسلسل دنيا سمير غانم، الذي يحمل اسم «جت سليمة».

وتأتي مشاهد الفنانة مايان السيد في مسلسل دنيا سمير غانم، «جت سليمة»، لتجمعها مع الفنان خالد الصاوي، والفنانة هالة فاخر، وستكون في إطار من الكوميديا.

تفاصيل مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان

مسلسل «جت سليمة» تعود من خلاله الفنانة دنيا سمير غانم، إلى السباق الرمضاني مجددا، بعد غياب دام لعدة سنوات، وتشارك في بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم خالد الصاوي وهالة فاخر ومحمد سلام وسامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيري.

وينتمى مسلسل دنيا سمير غانم، إلى نوعية دراما الـ 15 حلقة، ويدور حول شخصية «سليمة» التي تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم، وترث مكتبة من والدها، وهذه المكتبة تنقل بالزمن الى عدة أزمنة مختلفة.

مايان السيد في مسلسل «1000 حمدلله على السلامة»

يذكر أن الفنانة مايان السيد، تخوض السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل «1000 حمدلله على السلامة»، بجانب يسرا ومحمد ثروت وشيماء سيف وآدم الشرقاوي وعنبة، وآخرين.