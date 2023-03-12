مسلسلات رمضان 2023.. دنيا سمير غانم تعود بـ«جت سليمة» بعد غياب 3 سنوات

تكثف الفنانة دنيا سمير غانم، تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني «جت سليمة»، والذي ينافس في موسم مسلسلات رمضان 2023، نوعية مسلسلات الـ15حلقة.

مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023

تعود الفنانة دنيا سمير غانم هذا العام للدراما الرمضانية بعد غياب 3 سنوات بسبب حزنها على رحيل والديها، من خلال المسلسل الكوميدي«جت سليمة»، والذي يدور أحداثه بين الماضي والحاضر من خلال بعض المواقف الكوميدية.

البرومو الدعائي لمسلسل «جت سليمة»

وكشف البرومو الدعائي لمسلسل «جت سليمة» والذي شاركته دنيا سمير غانم منذ أيام مع جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وظهرت خلاله وهي تعود فجأة للماضي بعد قصة قرأتها برفقة شقيقها لتجد نفسها في مكان أشبه بالسوق قديما، وتحاول البحث عن شقيقتها، ويعرض المسلسل حصريًا عبر شاشة قناة cbc.

مسلسل«جت سليمة» في رمضان 2023

مسلسل «جت سليمة» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن والكوميديا بجانب دنيا سمير غانم، محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، خالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي.