قصة مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023.. أحداثه تشويقية كوميدية

مازال الجمهور يبحث عن قصة مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023، خاصة أن الفنانة دنيا سمير غانم لديها قاعدة جماهيرية عريضة من سواء من الكبار والأطفال، حيث تشارك به في السباق الرمضاني.

قصة مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023

تدور أحداث قصة مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023 في إطار تشويقي كوميدي حول فكرة تغيير الأزمة بعد قراءة بطلة العمل لكتاب معين، فتتغير الأحداث بعد ذلك .

يعتبر مسلسل دنيا سمير غانم من المسلسلات التي تتكون من 15 حلقة فقط، وهو عمل كوميدي تشويقي، وتبدأ في رحلة البحث عنه في هذا الزمن، ومن جانبها تواصل الفنانة دنيا سمير غانم تصوير حلقات مسلسلها الجديد جت سليمة، والذي يعرض خلال شهر رمضان .

قصة مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023 .. قنوات العرض

ومن المقرر عرض قصة مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان 2023 جت سليمة، على شاشة قناة cbc، وتبدأ أولى حلقاته غدا في أول أيام شهر رمضان.

أبطال مسلسل جت سليمة

المخرج إسلام خيري، جمع بين عدد من الابطال منهم خالد الصاوي، ومحمد سلام، وسامي مغاوري، وهالة فاخر، و مايان السيد، وشيرين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، إنتاج أحمد السبكي.