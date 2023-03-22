يترقب الجمهور القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي خلال 15 حلقة، من خلال فتاة تدعى «سليمة»، تتعرض لموقف طارئ ويختفي شقيقها في ظروف غامضة، وتجد نفسها في زمن بعيد ومختلف عن العصر الحديث، ولكن كيف تتصرف للعودة مجددًا لحياتها الطبيعية.

القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة دنيا سمير غانم في رمضان 2023

ومن القنوات الناقلة لمسلسل جت سليمة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، قناة CBC وCBC دراما، وخلال الأحداث تجلس «سليمة» بجوار شقيقها الصغير تقرأ لها قصة ما، وفجأة يختفي، وتجد نفسها في مكان مختلف بمفردها، لتكتشف بمرور الوقت أنّها تعيش في أحد العصور الماضية.

صناع وأبطال مسلسل جت سليمة

ويشارك في بطولة مسلسل جت سليمة، الذي ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، دنيا سمير غانم، خالد الصاوي، ومحمد سلام، وسامي مغاوري، وهالة فاخر، ومايان السيد، وشيرين، تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري، إنتاج أحمد السبكي.

عودة دنيا سمير غانم

كان مسلسل جت سليمة، يحمل اسمًا مبدئيًا «صراع الفصول» قبل تغييره بشكل نهائي، وظهرت دنيا سمير غانم، بـ«لوك» مختلف حيث اعتمدت في ظهورها على الشعر الكيرلي وارتداء نظارة طبية، وهو بمثابة عودة لـ«دنيا» بعد نحو 3 سنوات من الغياب منذ آخر أعماله مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة».