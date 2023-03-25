سعر طن الأرز الشعير اليوم.. رفيع الحبة بـ16 ألفا و900 جنيه

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت، تراجعاً للأرز عريض الحبة، وذلك فقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظات مصر، حيث شهد الأرز رفيع الحبة حركة بيع علي نطاق واسع لليوم الثالث علي التوالي.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وأكد حاتم عبد الغفار ،عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ لـ«الوطن» أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد تراجعا جيد للأرز الشعير عريض الحبة، وهو الأمر الذي يعود بالنفع علي قطاع كبير من المواطنين.

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 17ألفا و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 16ألفا و900 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت

وأوضح حاتم، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد حركة بيع كبيرة للغاية لم تحدث منذ شهرين تقريباً، لافتاً إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ينتجان نحو81%، من محصول الأرز الشعير خلال موسم الحصاد من عام 2022 الماضي، وذلك خلال المساحات المنزرعة بمحافظات مصر.