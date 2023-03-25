يعد موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم السبت 25-3-2023 من الأمور التي تشغل بال الآلاف عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أنه موعد الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت في محافظة القاهرة 14 ساعة و3 دقائق.

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم السبت 25-3-2023

وقالت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، إن موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم السبت 25-3-2023 يكون في الساعة السادسة و6 دقائق مساء، كما أعلنت الهيئة أن موعد أذان الفجر في الساعة الرابعة و26 دقيقة، وموعد السحور الساعة الثانية و6 دقائق، وموعد الإمساك في الساعة الرابعة و6 دقائق.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبت 25-3-2023

ويترقب الملايين موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم السبت 25-3-2023 لبدء إفطار اليوم الثالث من شهر رمضان، كما أوضحت هيئة المساحة أن مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة جاءت كالتالي: موعد أذان الظهر الساعة الثانية عشر ودقيقة، وموعد أذان العصر الساعة الثالثة والنصف، وموعد أذان المغرب الساعة السادسة و6 دقائق، وموعد أذان العشاء في الساعة السابعة و27 دقيقة.