كلمات تتر برنامج رميم مع مصطفى حسني.. كفاية غيوم وهقدر أقوم

يعد برنامج رميم مع مصطفى حسني، والذي يعرض على شاشة قناة ON، من أبرز البرامج الدينية التي يحرص الجمهور على متابعتها ضمن مومسم رمضان 2023، لما يقدمه من رسائل تهدف إلى تقوية الإنسان الذي مّر أو يمر بفترات صعبة أثرت سلبًا على حياته وصحته النفسية الجسدية، والتأكيد على أن رب الكون دائمًا في عون عباده.

تتر برنامج رميم مع مصطفى حسني

ومع الانطلاقة القوية، جاء تتر برنامج رميم مع مصطفى حسني، والذي يعرض على ON في الساعة 5.30 المغرب، والإعادة 4.30 فجرًا، و12.30 ظهرًا، بصوت المطرب مسلم، ومن كلمات هيثم مهران، وألحان شريف إسماعيل، وميكس وماستر محمد جودة، وجيتار الدكتور مصطفى أصلان.

كلمات تتر برنامج رميم مصطفى حسني

وجاءت كلمات تتر برنامج رميم مع مصطفى حسني، بصوت مسلم، لتعبر عن ما يدور داخل الإنسان من صراع نفسي، وعدم الاهتمام بالآخرين، ومن هذه الكلمات:

مكنتش فاهم الفكرة

ولا بسمع كلام للناس

داخلها بصدري مش عارف الأيام

دايس وخلاص

مكنتش حاسب الخطوة

ولأن الدنيا شايلة آلام

وبنقص كل يوم حتة

غريبة قسوة الأيام

جوايا رميم

ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا

كفاية غيوم وهقدر أقوم ولو طالت لياليا.