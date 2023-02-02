مصطفى حسني: كلام الله محفوظ في القرآن الكريم دون تبديل أو تغيير

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن الزمن الذي نحياه دائما ما يسعي البعض إلى ضرورة إثبات صحة القرآن الكريم وصحة سيدنا النبي صلي الله عليه وسلم، لكن يجب أن ينتبه هؤلاء أن كلام الله في القرآن الكريم محفوظ بإرادة الله ولم يتبدل أو يتغير، أما عن السنة المحمدية فقد لا يصدقها البعض بسهولة.

حسني: بعض الملحدين يوجهون صور مشوهة عن الله سبحانه وتعالى

وخلال ندوة «حسني» التي أقيمت بجناح الأزهر الشريف في معرض الكتاب، وأدارها محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف، ناقش الداعية قضية الإلحاد، موضحا أن بعض الملحدين يوجهون صور مشوهة عن الله سبحانه وتعالى.

وتحدث عن أنواع الظواهر الدخيلة على الشباب منها «السوشيال ميديا» والمعلومات الكثيرة الموجود بها، مشيرا إلى أن المعلومات الخاطئة من أحد أخطر التحديات للشباب، لأن الجميع ليس لديه القدرة على تقييم المعلومة والتفكر بها: «أطمن ربنا هيحفظ دينه بالعلماء والناس الصادقين الأمناء زي ما اختار النبي صلي الله عليه وسلم».