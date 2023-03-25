أمطار رعدية تضرب 5 مدن في مطروح.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

تستمر موجة الطقس السيئ على محافظه مطروح في العديد من المناطق والمدن حتى حدود الإسكندرية، في ظل النوة التي تتعرض لها البلاد.

وتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الساعات الأولى من اليوم السبت، جهود جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمواجهة الآثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بنطاق المحافظة.

أمطار شديدة في 5 مدن

وقال محافظ مطروح إنه حسب حالة الطقس اليوم هناك عدة مدن تعرضت لسقوط أمطار غزيرة، بينها مدينة مرسى مطروح وسيدي براني والسلوم والحمام والعلمين، والتي شهدت سقوط أمطار رعدية شديدة، ما تسبب في تجمعات مياه الأمطار.

رفع بؤر المياه

ووجه محافظ مطروح في بيان جميع الأجهزة المعنية بمجالس المدن الساحلية بالإسراع في رفع تراكمات المياه على الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية»، وذلك لتيسير حركة المواصلات، مع الدفع بسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بالتعاون مع سيارات مجالس المدن ومعدات وسيارات شفط وسحب المياه من الشوارع والطرق الداخلية ورفع تجمعات مياه الأمطار بها، مؤكدا استمرار الاستعداد والجاهزية لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتقليل كافة الآثار الناجمة عنها.

غرفة عمليات لمتابعة سوء الأحوال الجوية

كما وجه محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة مع جميع غرف عمليات مراكز المدن والقطاعات الخدمية المعنية، خاصة شركتي الكهرباء والمياه والرد على جميع البلاغات للسيطرة على أي حادث طارئ في حينه، والمتابعة على مدار الساعة.