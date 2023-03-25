حديقة الحيوان بالجيزة تتجاوز حالة الطقس السيئ وتفتح أبوابها للجمهور

قالت الدكتوره مها صابر، مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة مستمرة في استقبال المواطنين خلال اليوم، وأنها لم تغلق أبوابها بسبب موجة الطقس التي ضربت البلاد أمس وصباح اليوم.

وأوضحت «صابر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حيوانات الحديقة لا تتأثر بالأمطار، بل على العكس فهي تتشابه مع بيئاتها الطبيعية التي نشأت وعاشت فيها في غابات أفريقيا، حيث التساقط المستمر والشديد للأمطار طوال العام.

متى يتم غلق حديقة الحيوان؟

وأضافت «صابر»، أنه يتم غلق حديقة الحيوان في حالة واحدة فقط، وهو حدوث رياح قد تتسبب في خطر يهدد الحيوانات، من خلال تساقط أشجار عليها، وفي هذه الحالة يتم عزل الحيوانات في مبايتها لحمايتها.

وأكدت مدير عام الحديقة، أن الحديقة في الوقت الحالي مفتوحة والحيوانات خرجت من مبايتها لاستقبال الجمهور، كما قام عمال الحديقة بدورهم في كسح مياه الأمطار عقب توقف تساقطها مباشرة.

ولفتت إلى أن إدارة الحديقة استعدت للأمطار منذ أمس بسيارات كسح مياه، وتقديم علائف جافة للحيوانات، وصيانة «التندات» على الأقفاص، وهي إجراءات هدفها حماية الحيوانات من أي أمراض قد تصيبها.

الحديقة تفتح أبوابها يومياً خلال شهر رمضان الكريم

وتابعت «صابر»، بأن الحديقة تفتح أبوابها يومياً خلال شهر رمضان الكريم من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة 2.30 مساء، بسعر تذكرة دخول قدرها 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين، طوال أيام الأسبوع؛ عدا الثلاثاء فهو إجازة، إلا أنه يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق.