«الأرصاد» تكشف حالة الطقس اليوم.. سحب رعدية وأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت، إذ تؤثر السحب الرعدية بقوة على مناطق من شمال الصعيد ( بني سويف- الفيوم ) ومناطق من جنوب القاهرة الكبرى ( الجيزة ) يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشير إلى سحب رعدية يصاحبها سقوط لحبات البرد أحيانا، وتستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تتجدد الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مع تقدم الوقت وخلال اليوم، تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

وجاء في بيان الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت 25 مارس الجاري، على هذا النحو:

القاهرة 21 والصغرى 13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 22 - 14

بنها 21 - 13

دمنهور 20 - 13

وادي النطرون 21 - 14

كفر الشيخ 21 - 14

المنصورة 20 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 21 - 13

طنطا 21 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 20 - 14

الإسماعيلية 22 - 14

السويس 21 - 13

- العريش 21 - 14

- رفح 20 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 24 - 07

- كاترين 18 - 09

- الطور 24 - 15

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 24 - 13

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 29 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 31 - 14

- الفيوم 22 - 14

- بني سويف 22 - 13

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 26 - 13

- قنا 28 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 28 - 13

- أبو سمبل 28 - 14.