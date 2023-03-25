مصرع عامل خلال عبوره الطريق في إمبابة

لقي عامل دليفري مصرعه، بعد أن اصطدم به ميكروباص أثناء عبوره نهر الطريق مما أدى لوفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث إمبابة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

وانتقل المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع قائد الميكروباص، والذي قرر بأنه في أثناء قيادته الميكروباص اختلت عجلة القيادة واصطدم بأحد الأشخاص أثناء سيره مما أدى لوفاته في الحال، وتمّ نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.