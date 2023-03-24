إصابة 6 أشخاص بحوادث تصادم متفرقة في المنيا

أصيب 6 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث تصادم بين سيارات ملاكي وربع نقل ودراجات نارية بسبب السرعة ورعونة السائقين، بالطرق السريعة والفرعية داخل محافظة المنيا.

حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية بسبب السرعة بطريق مصر أسوان الزراعي أمام مركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة محمد جمعة عبد الله 20 عاما، مقيم بقرية إطسا بكسر بالساقين.

كما تلقي مدير الأمن إخطارا باصطدام سيارة ربع نقل بدراجة بخارية بالطريق الدائري أمام قرية ميانة بمركز مغاغة، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة أحمد عبد الظاهر 26 عاما، مقيم بمغاىة، كريم قنديل 12 عاما، عبد الله ربيع 20 عاما، يقيمان بمركز الفشن في محافظة بني سويف.

حادث تصادم بطريق قرية صفط الخمار

كما تلقي مدير الأمن إخطارا باصطدام السيارة رقم 1674 ن م س، ملاكي، بالدراجة البخارية رقم 11274، بسبب السرعة بالطريق المؤدي إلي قرية صفط الخمار في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كلا من: أسامة عبد الرحمن 12 عاما، محمد أحمد 16 عاما، يقيمان بقرية صفط الخمار.

تم نقل المصابين الـ6 إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين جروح وكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور، وانتقل رجال إدارة المرور للمعاينة والتحفظ علي السيارات والدراجات النارية تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.