مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالجيزة

لقي شخص مصرعه وأُصيب 2 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بشارع البحر الأعظم، وتم نقل المتوفى والمصابان إلى مستشفى أم المصريين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بين دارجتين بخاريتين بشارع البحر الأعظم بدائرة القسم، وانتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

اصطدام دارجتين بخاريتين

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام دراجتين بخاريتين الدراجة الأولى قيادة عامل دليفري 25 سنة مصاب بنزيف بالمخ ولا يمكن استجوابه، والدراجة الثانية قيادة إسلام.ع 30 سنة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد. س، 20 سنة متوفى كان بصحبته.

سبب الحادث

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة للدراجة الأولى فاصطدمت بالثانية، مما أدى إلى وقعهم واصطدامهما بالرصيف، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أم المصريين وتم نقل المصابين أيضًا لتلاقي العلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتمّ إحالة الرائد أحمد الأبيض معاون المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.