مصرع شخص في تصادم توك توك وموتوسيكل بالدقهلية

لقى شخص مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل على طريق «المنصورة – المطرية» أمام قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر وجرى التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية وتبين أن المتوفى كان في طريقه إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب مبلغ مالي.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى مدير امن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة النصر من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل، مقابل قرية الرياض التابعة للمركز ووجود شخص متوفي.

اصطدام مركبتي «توك توك وموتوسيكل» بالمواجهة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام مركبتي «توك توك وموتوسيكل» بالمواجهة ونتج عن ذلك وفاة قائد الموتوسيكل يدعى «محمد احمد احمد البغدادي»، 45 عامًا، مقيم بمدينه ميت سلسيل.

المتوفى كان في طريقته إلى ماكينة الصراف الآلي

وبالفحص تبين أنه اثناء توجه المتوفى بعد أن تناول الإفطار ثاني أيام شهر رمضان المبارك، إلى ماكينة الصراف الآلي، وقع حادث التصادم وذلك أمام قرية الرياض مما تسبب في وفاته في الحال ووصل إلى مستشفي منية المركزي جثة هامدة.

جرى نقل جثمان المتوفى إلى مستشفى منيه النصر والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.