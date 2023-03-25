مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو لـ أمیر كرارة في رمضان والقنوات الناقلة

يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023، خاصة بعدما جرى عرض ثاني حلقات المسلسل أمس، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

تردد قناة DMC

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة في التاسعة مساء على قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023 تدور في عام 1920، وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، إذ تدور الأحداث حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.