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القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023

كتب:

محمد متولي
09:57 ص | السبت 25 مارس 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

يتساءل الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023، خاصة بعدما جرى عرض ثاني حلقات المسلسل أمس، تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

القنوات الناقلة لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمیر كرارة في رمضان 2023

يعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعید عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبد الوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

أحداث وقصة مسلسل سوق الكانتو

وتدور تفاصيل وأحداث مسلسل سوق الكانتو في رمضان 2023، في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، حول أمير كرارة الذي يجسد دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين، وتتسبب في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.

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بقلم محمد متولي