حالة الطقس ثالث أيام رمضان.. انخفاض في الحرارة وأمطار على الجيزة

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ثالث أيام رمضان، إذ من المتوقع أن تتجدد الأمطار مرة أخرى على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وخلال اليوم، تصل الأمطار إلى حد السيول على سيناء.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس ثالث أيام رمضان ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ويعمل نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس ثالث أيام رمضان

وذكرت أنه من المتوقع أيضا أن تؤثر السحب الرعدية بقوة على مناطق من شمال الصعيد «بني سويف والفيوم،» فضلا عن مناطق من جنوب القاهرة الكبرى «محافظة الجيزة» يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانا.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الطقس ثالث أيام رمضان تشير إلى ظهور سحب رعدية يصاحبها سقوط لحبات البرد أحيانا، وتستمر فرص سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

درجات الحرارة ثالث أيام رمضان

جاء في بيان الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة ثالث أيام رمضان، على هذا النحو:

القاهرة 21 والصغرى 13

العاصمة الإدارية 22 - 13

أكتوبر 22 - 14

بنها 21 - 13

دمنهور 20 - 13

وادي النطرون 21 - 14

كفر الشيخ 21 - 14

المنصورة 20 - 13

الزقازيق 22 - 13

شبين الكوم 21 - 13

طنطا 21 - 13

دمياط 22 - 14

بورسعيد 20 - 14

الإسماعيلية 22 - 14

السويس 21 - 13

- العريش 21 - 14

- رفح 20 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 24 - 07

- كاترين 18 - 09

- الطور 24 - 15

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 20 - 14

- العلمين الجديدة 20 - 14

- مطروح 18 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 24 - 13

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 28 - 15

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 29 - 16

- شلاتين 31 - 17

- حلايب 29 - 16

- أبو رماد 30 - 16

- رأس حدربة 31 - 14

- الفيوم 22 - 14

- بني سويف 22 - 13

- المنيا 23 - 10

- أسيوط 25 - 12

- سوهاج 26 - 13

- قنا 28 - 15

- الأقصر 29 - 15

- أسوان 30 - 16

- الوادي الجديد 28 - 13

- أبو سمبل 28 - 14.